Путин обсудил с врио главы Забайкалья ликвидацию последствий пожаров

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым и обсудил с ним работу по ликвидации последствий пожаров и планы социально-экономического развития региона.

«Первое, о чем хотел бы доложить, – это о ходе ликвидации последствий крупномасштабных пожаров, которые у нас произошли 19 и 21 апреля. Тогда пострадало почти 900 человек. Всем на сегодняшний день осуществлены социальные выплаты. Почти 120 семей потеряли жилье. На сегодняшний день 85 из них жильем обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья. Восстанавливаем мосты, водозаборы, библиотеки. Хотя непросто это дается, в целом везде находимся в сроках, которые определили вы своим указом», – приводятся слова Осипова на сайте Кремля.

Он отметил, что ключевой задачей является восстановление сельского хозяйства, так как сгорело 120 чабанских животноводческих стоянок.

«Мы как государство несем обязанность выплатить весь ущерб пострадавшим, но мы не оставляем людей и знаем вашу бескомпромиссность во всем, что касается интересов людей. Поэтому мы и сами так же к этому относимся, стараемся помочь. И с подрядчиками – смотрим, чтобы подрядчики выполняли свои обязательства, и эти деньги никуда не ушли, и чтобы до холодов были восстановлены все пострадавшие стоянки», – сказал Осипов.

Врио главы региона поблагодарил федеральных министров, которые помогали в восстановлении.

«Хотели бы очень поблагодарить вас за то, что вы пошли на то, чтобы издать отдельный указ, который нам позволил, во-первых, сроки обеспечить, во-вторых, восстанавливать реально утерянные объекты. Спасибо», – сказал Осипов.

Также он рассказал о развитии региона.

«Мы разработали по прямому указанию Дмитрия Анатольевича, под руководством Антона Германовича Силуанова, с участием Минвостокразвития и федеральных министерств, план экономического и социального развития. Он предполагает привлечение 1,3 трлн рублей инвестиций, позволяет удвоить нам практически ВРП, позволяет создать 60 тыс. новых рабочих мест. На сегодняшний день он находится в стадии согласования, позволит принципиально изменить экономику и занятость. Первые 15 проектов, мы уже начали их реализацию, они погружаются сейчас в территорию опережающего развития, которую мы создали по решению Дмитрия Анатольевича 1 августа», – рассказал врио губернатора.

Путин поинтересовался, происходит ли что-то на Удокане.

«Да, идет нарезка карьера, идет подготовка извлекающей фабрики, строится инфраструктура, все осуществляется. Мы параллельно договорились и будем делать, у нас это удаленная северная территория, договорились о том, что будем поддерживать социальной инфраструктурой, делать специальные профессиональные, образовательные учреждения, по всем видам социального обеспечения помогать», – сказал Осипов.

Он указал, что есть ограничения по этому плану – в частности, тарифы.

«Там разница очень большая с соседними регионами. С Иркутском 70%, по-моему?» – уточнил президент. Врио губернатора подтвердил, что разница велика со всеми соседними регионами.

«Сейчас подготовлено два решения. По одному из них есть вариант принятия решения, может быть, даже с начала года. Поэтому просили бы вашей поддержки», – сказал Осипов.

Он добавил, что регион сейчас дотационный, однако власти собираются снизить его зависимость от федерального бюджета.

«Уже к 2024 году мы можем на треть снизить степень дотационности, к 2026 году – вполовину, и в последующем стать бездотационным регионом. Поэтому могут принципиально измениться наши и социальные возможности, и бюджетные возможности в случае реализации этого плана», – рассказал он.

По словам Осипова, активно ведется работа над национальными проектами.

«Впервые за несколько лет у нас идет положительный рост промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, и снизилась на 1% безработица в крае», – рассказал он о первых результатах работы по нацпроектам.

Осипов рассказал, что в планах у региональных властей строительство 300 детских площадок, 250 спортивных площадок, 16 школ, 60 детских садов и ясельных пристроек. Путин попросил не забывать про проведение ремонта соцучреждений.

«Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам», – сказал президент.

Осипов отметил, что здесь есть проблемы, которые требуют федеральной поддержки.

«У нас 4 тыс. объектов. К сожалению, за прошедшие годы накопилась такая ситуация: 999 – удивительная цифра получилась – объектов прошлого века в деревянном исполнении. И мы, конечно, сейчас национальными проектами в общем подходе распределения денег не охватываем эту специфику нашего края. 1,5 тыс. объектов находятся за пределами эксплуатации и требуют ремонта», – сказал Осипов.

По его словам, проблемы есть и в ЖКХ, поэтому нужна поддержка для восстановления.

Уровень зарплаты в регионе, по словам Осипова, 35 тыс. рублей.

Путин добавил, что нужно посмотреть ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях федеральных органов власти.

«Вы абсолютно правы, и у нас из-за этого недокомплект. Есть районный коэффициент заработной платы. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского ещё планирования, когда он был занижен для Забайкальского края. При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой – якутские морозы, самый «горимый» регион. В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2», – сказал Осипов.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», – заявил Путин.