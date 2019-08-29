Мэй впервые после ухода в отставку выступила в Twitter

Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй впервые с момента ухода в отставку 24 июля сделала запись в Twitter, пожелав удачи лидеру шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, которая покидает пост.

«Жаль, что Рут Дэвидсон уходит с поста лидера шотландских тори. Спасибо за все, что вы делали для нашей партии и нашего союза в течение последних восьми лет, и наслаждайтесь заслуженной семейной жизнью с Джен и Финном», – написала Мэй в своем Twitter.

Дэвидсон сообщила, что уходит в отставку по политическим причинам, связанным с Brexit, и в связи с желанием больше времени уделять сыну Финну и возлюбленной Джен Уилсон.

Напомним, 24 июля в должность премьера Великобритании официально вступил Борис Джонсон. Перед этим Мэй ушла в отставку.