Депутат Аксаков разъяснил, почему кешбэк обложили налогом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Налог с кешбэка может быть начислен только в том случае, если совокупный доход с вклада и кешбэк превысит 2,4 млн рублей», – заявил Аксаков ТАСС.

Таким образом, по его словам, налогообложение затрагивает лишь крупные суммы дохода, включающие и проценты по вкладам, и возврат части расходов по картам.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что ФНС признала кешбэк инвестиционным доходом и начала взимать с него 15% НДФЛ. Аксаков отметил, что подобные изменения в Госдуме не обсуждались и вряд ли будут приняты, допустив лишь возможность точечных мер при выявлении схем с использованием кешбэка.

В сентябре ФНС начала рассылку уведомлений о необходимости уплатить налог на процентные доходы по банковским вкладам сверх необлагаемого лимита за 2024 год.