Блогер-иноагент Кац получил штрафов более чем на 100 тыс. рублей

Tекст: Ольга Иванова

Блогер-иноагент Максим Кац*, который был заочно осужден на девять лет лишения свободы, должен более 100 тыс. рублей по штрафам в России, передает РИА «Новости».

Информация об этом содержится в материалах судебных приставов, с которыми ознакомилось агентство.

С октября 2024-го по июнь 2025 года в отношении Каца было заведено три исполнительных производства. Два из них связаны с актами управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу и предусматривают штрафы на сумму более 53 тыс. рублей, а также исполнительские сборы в размере 4,2 тыс. рублей.

Третье исполнительное производство открыто по решению Хорошевского районного суда Москвы. Причиной стал тот факт, что Кац не предоставил вовремя сведения о своей деятельности в качестве иноагента. В этом случае с него взыскивают 40 тыс. рублей и 2,8 тыс. рублей исполнительского сбора.

Политик и общественный деятель Максим Кац объявлен в розыск по уголовной статье. Его заочно арестовали и объявили в розыск по линии Интерпола по делу о нарушении закона о деятельности иноагентов. Оппозиционный блогер Максим Кац также внесен в базу сайта «Миротворец».