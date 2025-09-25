Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Блогер-иноагент Кац объявлен в розыск странами-членами Интерпола
Заочно арестованный блогер-иноагент Максим Кац* объявлен в розыск по линии Интерпола по уголовному делу о нарушении закона о деятельности иноагентов.
«Разыскиваемый объявлен в федеральный (межгосударственный) и международный розыск с целью ареста и экстрадиции. Розыск объявлен на территории всех государств - членов Интерпола», – приводит ТАСС данные из материалов дела.
В документах указано, что фигурант скрылся от органов предварительного следствия и суда, а в данный момент может находиться на территории иностранных государств.
Кац вылетел авиарейсом Москва - Стамбул в феврале 2022 года и до сих пор данных о посещении им России нет.
Кац подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кац объявлен в розыск по уголовной статье в России. Российский оппозиционный блогер Максим Кац* внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
Хорошевский суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте Максима Каца, обвиняемого по делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом