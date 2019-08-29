Песков назвал освобождение Вышинского конкретным шагом со стороны Киева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, но судить будут по конкретным делам.

«Хочу вам напомнить заявление (Владимира) Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам – вот этого нужно дождаться», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков отметил, что шаги, которые ждет от Киева Москва, известны. «Это нормализация двусторонних отношений и все, что нужно сделать для этой нормализации. Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге набор действий, необходимых для выполнения Минских договоренностей», – подчеркнул он, не уточнив, все ли ожидаемые от Украины действия обозначены в минских соглашениях

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против смягчения меры пресечения руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

После освобождения журналист пообещал участвовать в судебном процессе в Киеве, чтобы доказать абсурдность выдвинутых против него обвинений. Он также назвал свое дело неудачной попыткой поднять рейтинг Петра Порошенко, которая стоила бывшему президенту Украины должности.

В Кремле приветствовали решение об освобождении руководителя портала РИА «Новости Украина». Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что освобождение Вышинского «подтверждает политический характер состряпанного дела». Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что Вышинский довел ее до слез.

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