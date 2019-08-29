Стало известно об уникальных свойствах нового скафандра «Сокол-М»

Космонавты будут тратить в два раза меньше времени на надевание новых скафандров «Сокол-М», сообщил гендиректор разработавшего их НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

«В два раза меньше времени на эту операцию», – передает ТАСС слова Позднякова.

По его словам, этого показателя удалось добиться благодаря использованию герметичной молнии.

«Я думаю, в следующем году автономные (испытания начнутся). В течение ближайших полутора-двух лет – комплексные (наземные с кораблем «Федерация» – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал Поздняков о сроках испытания скафандра.

Он добавил также, что конструкторско-доводочные испытания уже начинаются.

Напомним, во вторние на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 впервые был представлен новый спасательный скафандр «Сокол-М» для экипажа космического корабля «Федерация».

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