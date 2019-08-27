Новый скафандр «Сокол-М» представили на МАКС-2019

На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 впервые был представлен новый спасательный скафандр «Сокол-М» для экипажа космического корабля «Федерация».

Скафандр был представлен на стенде предприятия-разработчика НПП «Звезда». В надутом состоянии он был усажен в кресло «Чегет», макет которого демонстрировался на прошлой выставке, передает РИА «Новости».

Официальная презентация «Сокол-М» назначена на среду.

Ранее главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщал, что испытания скафандра пока не начались.