Определены сроки создания нового российского скафандра

Новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года, рассказал гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«На разработку нового скафандра требуется порядка четырех лет», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

Он рассказал, что НПО «Звезда» уже направило в «Роскосмос» предложение о необходимости начала разработки такого скафандра.

Поздняков отметил, что на авиакосмическом салоне «Звезда» представит сразу несколько экспонатов.

«Будет представлено несколько новинок. Например, новый скафандр для экипажа перспективного пилотируемого корабля «Федерация». В надутом состоянии скафандр будет усажен в кресло «Чегет» для этого корабля. Макет самого кресла демонстрировался на прошлой выставке», – рассказал он.

Он добавил, скафандр изготовлен в традиционных для российских спасательных скафандров цветах – белом и синем.

«Название тоже пока оставляем традиционным «Сокол-М» –модернизированный, но к моменту завершения работ, возможно, придумаем новое имя», – сказал Поздняков.



Он уточнил, что испытания скафандра пока не начались, а также отметил, что разработка реактивного ранца для спасения космонавтов, удалившихся от космического корабля или станции на опасное расстояние, была приостановлена.

«Несколько лет назад мы по собственной инициативе начали разрабатывать новую систему, изготовили ее макет. В связи с отсутствием финансирования работы заморожены до лучших времен. В новом скафандре мы предлагаем реализовать эту систему», – рассказал он.

Напомним, в апреле гендиректор и главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что в 2019 году планируется начать разработку нового модульного скафандра, который можно будет использовать при высадке космонавтов на Луну.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД