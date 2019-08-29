Эксперт: Осипов на посту врио губернатора Забайкалья показал свою эффективность

При Осипове в Забайкальском крае начался рост промышленного производства, регион снижает зависимость от федерального бюджета и может стать бездотационным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя встречу Владимира Путина с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.

«Речь шла в том числе и про социальные обязательства. Если посмотреть на протокол встречи, то большое внимание было уделено социальной тематике, которая остается сложной для региона», – указал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Как отметил эксперт, социологи называют Осипова одним из лидеров рейтинга среди глав тех регионов, где 8 сентября пройдут губернаторские выборы. Этот показатель особенно важен, так как «Осипов пришел в регион, который находился в кризисном состоянии и традиционно занимал самые низкие позиции в рейтинге всех регионов».

Собеседник напомнил, что Осипов был назначен врио прошлой осенью и по этой причине «оказался в зоне риска – риска израсходовать за это время первоначальный кредит доверия», потому что жителям Забайкалья уже нужно было предъявить результаты.

«Осипов справился со всеми этими вызовами и в итоге показал эффективность. Ему вообще удается показать успех. Как было озвучено на встрече с Путиным, в Забайкальском крае впервые за несколько лет начался рост промышленного производства», – считает эксперт.

По его словам, новый глава края и его команда явно работают «на принципиально новом, качественном уровне», и в этой связи планы главы региона вдвое снизить к 2026 году дотационную зависимость от федерального центра выглядят вполне реализуемыми.

«Осипов понимает конъюнктуру. Поводов не доверять ему в этом направлении я не вижу. Возможности и ресурсы для этого есть. Забайкальский край вошел в Дальневосточный федеральный округ и получил определенные преференции по развитию. Достаточно вспомнить слова президента о том, что каждое федеральное ведомство должно, образно говоря, засыпать и просыпаться с мыслью о том, что оно сделало для Дальнего Востока», – подчеркнул политолог.

Потуремский также отметил эффективность налаженного Осиповым взаимодействия с федеральными министерствами, особенно в ликвидации ущерба от стихийных бедствий. «Те деньги, которые ему удалось получить, и участие региона в федеральных национальных проектах, показывают, что Осипов эффективен в этом вопросе. Эффективен, несмотря на далекое расстояние между Москвой и Читой, и даже вопреки этому», – подытожил Виктор Потуремский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин и Осипов обсудили ход ликвидации последствий пожаров, а также перспективы социально-экономического развития региона. Осипов рассказал, что готов план экономического и социального развития по привлечению в регион 1,3 трлн рублей инвестиций. Это позволит создать 60 тыс. новых рабочих мест.

Он добавил, что региональные власти собираются снизить зависимость Забайкальского края от федерального бюджета. «Уже к 2024 году мы можем на треть снизить степень дотационности, к 2026 году – вполовину, и в последующем стать бездотационным регионом. Поэтому могут принципиально измениться наши и социальные возможности, и бюджетные возможности в случае реализации этого плана», – рассчитывает Осипов.

По его словам, в планах у региональных властей строительство 300 детских площадок, 250 спортивных площадок, 16 школ, 60 детских садов и ясельных пристроек. Путин попросил не забывать о необходимости ремонта зданий социальных учреждений. «Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам», – добавил президент.

Напомним, в апреле в Забайкалье произошла серия степных пожаров. Из-за шквалистого ветра пожары перебросились на некоторые населенные пункты, в результате огнем были уничтожены жилые дома и животноводческие хозяйства. Потери местного агропромышленного комплекса превысили 800 млн рублей. Власти были вынуждены ввести режим ЧС.