Ущерб сельскому хозяйству от пожаров в Забайкалье превысил 800 млн рублей

Потери агропромышленного комплекса Забайкальского края от природных пожаров превысили 800 млн рублей, сообщило министерство сельского хозяйства региона после завершения приема документов для выплаты компенсаций.

По уточненным данным, во время пожаров погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14,5 тыс. овец и коз, 759 лошадей, 163 свиньи, 1895 птиц, 113 пчелосемей и 25 кроликов. В огне сгорело 10,6 тыс. тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций и 424 кубометра древесины, передает ТАСС.

«В общей сложности ущерб, нанесенный стихией агропромышленному комплексу региона, составил 822 млн 304 тыс. рублей», – сообщили в министерстве.

В региональном ведомстве сообщили, что 5 мая все документы (для последующих выплат) были отправлены в Министерство сельского хозяйства России, где предоставленным сведениям будет дана экспертная оценка. Затем правительство России вынесет соответствующее решение, и в Забайкальский край из резервного фонда будут перечислены средства, которые распределят по хозяйствам в зависимости от прямых понесенных затрат.

Напомним, 19 апреля в Забайкалье был введен режим ЧС из-за степных пожаров. Из-за шквалистого ветра пожары перебросились на некоторые населенные пункты, в результате огнем были уничтожены жилы дома и животноводческие хозяйства.

25 апреля президент России Владимир Путин провел в Чите совещание по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье, на котором поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим, а также выплатить компенсации за утраченный скот.