Глава Пентагона собрался обсудить в Европе противодействие «агрессии России»

Министр обороны США Марк Эспер на следующей неделе посетит в Европу, где обсудит противодействие «агрессии России», об этом он заявил на совместном председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.

«На следующей неделе я поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России», – передает слова Эспера ТАСС.

Эспер был официально утвержден на должность главы Пентагона в июле. Перед этим на слушаниях перед Сенатом он заявлял, что Россия останется стратегическим соперником США на долгие годы.