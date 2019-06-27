Новый глава Пентагона счел Россию стратегическим противником на долгие годы

Россия и Китай останутся стратегическими противниками США в долгосрочной перспективе, считает и.о. главы Пентагона Марк Эспер.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил не продолжать борьбу за этот пост. На его место назначили министра армии США Марка Эспера.

Газета ВЗГЛЯД писала, что это назначение – сигнал для Китая.