Утверждена выдвинутая Трампом кандидатура на пост министра обороны США

Во вторник сенат американского конгресса утвердил выдвинутую президентом США Доналтдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны.

Эспер будет приведен к присяге как новый глава Пентагона в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее назначенный и.о. главы Пентагона министра армии США Эспер заявил, что Россия и Китай останутся стратегическими противниками США еще долгие годы.