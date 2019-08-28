Аэропорту Белгорода присвоили имя ученого-инженера Шухова

Международный аэропорт Белгород увековечил в своем названии имя выдающегося ученого-инженера Владимира Шухова.

«Сегодня, 28 августа, в день рождения Владимира Григорьевича Шухова, прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению Международному аэропорту Белгород имени выдающегося инженера. На фасаде здания аэровокзала размещен портрет нашего земляка», – сказано на сайте правительства области.

Губернатор области Евгений Савченко отметил, что Шухов был инноватором, который «связал эпохи своими открытиями».

«Уверен, что имя Владимира Григорьевича больше всего подходит авангардному облику аэропорта Белгород. Каждый, кто прибывает в нашу область, особенно в первый раз, увидит этот современный аэропорт, поймет, что он прилетел на территорию инноваций, в передовую область», – отметил он.

Напомним, проект «Великие имена России» по переименованию российских аэропортов прошел в конце 2018 года. Тогда жителям 47 городов, в которых находятся аэропорты международного и федерального значения с пассажиропотоком более 170 млн человек, было предложено назвать аэропорты в честь людей, имеющих заслуги перед отечеством и как-то связанных с конкретным городом.

В итоге 31 мая Владимир Путин подписал указ о присвоении имен великих граждан страны российским аэропортам.

А в июне имя Александра Пушкина было присвоено аэропорту Шереметьево.

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