Памятник Пушкину открыли в аэропорту Шереметьево

Министр культуры Владимир Мединский открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.

«Мы рады, что международный аэропорт Шереметьево первый приступил к реализации такого крупного проекта по присвоению имен наших великих соотечественников аэропортам. Коллектив аэропорта Шереметьево с большой радостью принял указ о присвоении имени Пушкина нашему аэропорту. Мы прикладываем все усилия, чтобы популяризовать великого поэта, прозаика и историка нашей страны», – сказал генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко, слова которого передает АГН «Москва».

В свою очередь Мединский отметил, что присвоение имен аэропортам – достойное завершение всероссийского конкурса.

«Добро пожаловать в международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина! Это достойное завершение конкурса, который проходил на протяжении нескольких месяцев, конкурса, когда мы выбирали имена великих наших исторических деятелей культуры, которые будут носить воздушные гавани России. Сегодня можно сказать, что этот проект оправдал себя как современный и своевременный. Он позволит использовать воздушные ворота нашей страны для популяризации нашей богатой, великой истории и культуры», – сказал Мединский, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия обладает богатой культурой и именами выдающихся граждан, чьи имена могут быть записаны золотыми буквами в историю отечественной топонимики.

«Впереди у наших транспортников большой задел – надо строить новые воздушные гавани, новые вокзалы, новые аэропорты – и сколько бы мы их ещё не построили, всегда у нас будет большой запас наших выдающихся предков, чьи имена будут украшать фронтоны и здания наших аэропортов и аэровокзалов», – заключил министр.

Автором скульптуры стал народный художник России и действительный член Российский академии художеств Александр Бурганов. Памятник изображает Пушкина в полный рост, декламирующим стихотворение. Примечательно, что звеном, связывающим пушкинскую эпоху с современностью, является QR-код на корешке переплёта книги, которую держит поэт. Пассажиры Шереметьево могут скачивать через этот код произведения из творческого наследия поэта в аудиоформате.

Президент Владимир Путин 31 мая присвоил аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово – ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково – советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.