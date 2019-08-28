Администрация Трампа одобрила поставки нарушающих ДРСМД противоракет Японии

Администрация США приняла решение продать Японии противоракеты SM-3 Block-IIA, пусковых установок MK 29 и сопутствующего оборудования, сообщило Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).

Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Японии 73 противоракет и пусковых установок MK 29, а также сопутствующего оборудования на общую сумму в 3,295 млрд долларов. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом решении. По условиям контракта, техническое обслуживание систем будут производить американские специалисты, передает ТАСС.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». Оно также «повысит безопасность ключевого союзника, который поддерживает стабильность и экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Предлагаемая продажа даст правительству Японии расширенные возможности для защиты от баллистических ракет и обороны территории Японии, а также обеспечения безопасности американских военных, размещенных в стране», – отмечается в документе. Там утверждается также, что поставка этих вооружений не изменит военный баланс сил в регионе.

У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

Позднее в администрации США назвали реальную причину разрыва ДРСМД Вашингтоном.

Отметим, максимальная дальность полета противоракет SM-3 Block-IIA составляет 2500 км, высота зоны поражения – 1500 км, что в несколько раз превышает параметры, разрешенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).