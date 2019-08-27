Макрон призвал совместно с Россией думать о стратегии по космосу

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами своей страны, заявил о необходимости совместно с Россией думать о стратегии по космосу и в киберсфере.

«Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы. Надо вместе думать о киберстратегии», – сказал Макрон.

Он отметил, что в настоящее время страны «очень далеки от этого». «Но надо … без наивности вести переговоры по этому вопросу. Без перерыва пытаться вновь построить повестку доверия», – отметил он, передает РИА «Новости».

В этой связи французский лидер сообщил о визите глав Минобороны и МИД Франции в Москву в ближайшие дни. «Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате «2+2», – сказал Макрон.

Ранее французский президент заявил, что эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, и Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой.

19 августа состоялся визит российского президента во Францию. Переговоры в летней резиденции французских президентов продолжались около трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными.

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