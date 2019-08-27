Появились сведения об иске российской компании к Boeing из-за самолетов 737 Max

Российская лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» обратилась в окружной суд штата Чикаго, потребовав от американской компании Boeing вернуть предоплату и выплатить компенсацию за упущенную прибыль в связи с сокрытием информации о летной пригодности самолетов 737 MAX 8, сообщает Financial Times.

По сведениям издания, дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» стало первым клиентом Boeing, решившим обратиться в суд из-за ситуации с самолетами 737 Max, передает ТАСС.

«Авиакапитал-сервис», отмечает издание, в исковом заявлении подчеркнула, что «две катастрофы, унесшие жизни людей (в Индонезии и Эфиопии), были вызваны халатностью со стороны Boeing не только в результате разработки самолета [737 MAX 8], при которой были допущены ошибки, но также и утаиванием критически важной информации от американского авиарегулятора при прохождении сертификации».

В иске отмечается, что дочернее предприятие «Ростеха» настаивает на отмене сделки по приобретению 35 самолетов 737 MAX 8, заказанных до приостановки полетов. При этом российская компания требует вернуть ей 115 млн долларов, включая предоплату в размере 35 млн долларов с процентами, а также компенсацию в 75 млн долларов за упущенную прибыль. Кроме того, компания намерена добиться от Boeing выплаты штрафа, сумма которого не указывается.

Адвокат российской компании Стивен Маркс указал в интервью изданию, что Boeing предлагала выплатить компенсацию, однако ее размер оказался недостаточным. По его словам, схожие иски готовят и другие клиенты американской корпорации.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

В начале августа стало известно, что Европа вынудила США отложить возобновление полетов Boeing 737 MAX на начало 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

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