Полярник назвал открытие новых российских островов в Арктике бесполезным

«Арктика открывает свои тайны благодаря временному потеплению», – сказал газете ВЗГЛЯД почетный полярник России Виктор Боярский об открытии на архипелаге Земля Франца-Иосифа нескольких островов, которые ранее скрывались подо льдом.

Почетный полярник России, член Русского географического обществ Виктор Боярский пояснил, что открытие новых островов в Арктике становится возможным благодаря таянию ледников. «Эти острова могут быть нанесены на карту. Но при наступлении следующего ледникового периода они опять исчезнут. Поэтому практической пользы от подобных открытий нет ни гражданским, ни военным специалистам. Но гидрографы молодцы, что не дремлют на своих постах», – приветствовал он.

Ученый пояснил, что использовать арктические земли с практической точки зрения затруднительно. По его словам, в будущем эти земли снова уйдут под лед, когда начнется эпоха глобального похолодания, которая может наступить через несколько сотен лет или гораздо раньше. «Арктика открывает свои тайны благодаря временному потеплению. На архипелаге Земля Франца-Иосифа площадью 16 тысяч квадратных километров одна застава в двадцать пять человек и пять ученых. Зачем им новые земли?» – говорит полярник, добавив, что интерес к этим землям может возникнуть в том случае, если там найдут крупные залежи нефти или золота.

Во вторник гидрографическая группа в составе комплексной экспедиции Северного флота (СФ) на архипелаге Земля Франца-Иосифа подтвердила открытие пяти островов в регионе. Как сообщили в СФ, эти острова находятся в бухте Визе на западном – Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). «Площадь объектов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров», – говорится в сообщении СФ.

«На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы. Участники комплексной экспедиции Северного флота сложили на одном из островов памятный гурий, в который вложили записку об открытии, памятный вымпел, посвященный предстоящему столетию гидрографической службы Северного флота, и «капсулу времени» – компакт-диск с фотографиями непосредственно участвовавших в открытии островов на местности», – уточнили в пресс-службе.

Первыми острова обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир» Северного флота, а в конце 2016 года – студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она изучала спутниковые снимки бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы.

За 2015–2018 годы всего были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт. Штаб флота сообщает, что полученная информация многократно проверяется и попадает на карты, в руководства и пособия для плавания только после необходимых топогеодезических работ на местности.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, экспедиция на Землю Франца-Иосифа стартовала из Североморска 15 августа и продолжится до конца сентября. За это время участники проведут географические и археологические исследования, частично повторив маршруты первопроходцев: экспедиции Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.