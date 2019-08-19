Россия решила подтвердить открытие новых островов в Арктике

Моряки Северного флота в ходе научно-практических экспедиций планируют подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледников в районе архипелага Новая Земля.

«Подтверждением и описанием географических открытий, сделанных по данным наблюдений из космоса займутся гидрографы Северного флота, выполняющие задачи на спасательном буксирном судне «Алтай» и гидрографическом судне «Горизонт», – сказано в сообщении на сайте Минобороны.

Там отмечено, что сейчас оба судна находятся в Карском море. Экипаж «Горизонта» занимается гидрологическими исследованиями в районе острова Белый. А экспедиция для изучения архипелага Земля Франца-Иосифа на судне «Алтай» готовится к высадке на остров Пахтусова для поиска следов первых экспедиций и исторических артефактов.

Комплексная экспедиция на Землю Франца-Иосифа стартовала из Североморска 15 августа и продолжится до конца сентября. За это время участники проведут географические и археологические исследования, частично повторив маршруты первопроходцев: экспедиции Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.

«В ходе экспедиции гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах «белых пятен», – отметили в ведомстве.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с российским присутствием в Арктике после спуска на воду нового ледокола.