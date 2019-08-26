Лавров отреагировал на обсуждение возвращения России в G8

Москва никогда не поднимала вопрос о возвращении России в G8, напомнил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Анголы Мануэлом Аугушту.

«Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему «восьмерки» в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Он добавил, что об обсуждении возвращения России в G8 Москва узнала из публичных заявлений некоторых западных политиков.

«Жизнь ушла далеко вперед. Мы, как сказал президент (Владимир) Путин в Брегансоне, не уклоняемся от контактов, которые входят в «Группу семи», но главные вопросы сейчас решаются, если брать мировую экономику, мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в «Группе двадцати», – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что предложение восстановить G8 поссорило главу американского государства Дональда Трампа с другими лидерами G7. В Москве, вместе с тем, подчеркнули, что присоединение к G7 не является самоцелью.

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