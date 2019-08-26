Ассоциация коллекторов открестилась от стрельбы по отцу с ребенком под Москвой

Коллекторы из Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств не участвовали в нападении на отца с ребенком в Красногорске, заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Как заявил Мехтиев, НАПКА «может абсолютно точно сказать», что ее члены не имеют отношения к инциденту в Красногорске. Мехтиев отметил, что от коллекторов, которые входят в ассоциацию, требуют соблюдать не только законы, но и «кодекс этики», передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что НАПКА проводит проверку того, участвовали ли коллекторы из ассоциации в нападении в Красногорске, где из пневматического пистолета обстреляли отца и его ребенка.