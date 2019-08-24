Коллекторы обстреляли отца с ребенком под Москвой

Правоохранительные органы начали проверку сообщений о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске, сообщили в главном управлении МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 23 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

«Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребенком», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным, огонь из пневматического пистолета открыли коллекторы.

Ранее суд в России впервые оштрафовал коллекторов за психологическое давление.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам право на взыскание долгов за услуги ЖКХ.