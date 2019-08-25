Ассоциация коллекторов отреагировала на стрельбу по отцу с ребенком в Красногорске

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев прокомментировал инцидент в Красногорске, где, как сообщали в полиции, коллектор обстрелял из пневматического пистолета должника с ребенком.

Мехтиев заявил радиостанции «Говорит Москва», что после появления этих сообщений был проведен опрос крупнейших агентств.

«Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя: наши или не наши», – сообщил он.

Мехтиев выразил уверенность, что нападавшие не связаны с ассоциацией. Он призвал опознать преступников и публично назвать организацию, от имени которой они действовали.

Накануне в главном управлении МВД России по Московской области сообщили, что правоохранительные органы начали проверку сообщений о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.