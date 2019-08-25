Российский пулемет признали лучшим в мире

Американское издание National Interest составило рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. На первое место эксперты издания поставили российский пулемет Калашникова ПКМ (РКМ).

Указывается, что это оружие массово производилось в СССР и поставлялось по всему миру. Одним из главных достоинств называется то, что это один из самых легких полнокалиберных пулеметов в мире, который при этом сохраняет долговечность и надежность, пишут «Известия».

«ПКМ является одним из наиболее опасных видов оружия, с которым американские войска сталкиваются за границей», – говорится в материале.

Второе место получил бельгийский пулемет FN MAG 58. Издание указывает на его надежность в условиях влажности или пылевых будь и его возможности к модернизации. Недостатком назван большой вес оружия.

На третьем месте немецкий MG3 и его модификации, который обладает высокой скорострельностью.

В пятерку лучших пулеметов также попали южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.

В феврале в российские войска поступил новый ручной пулемет Калашникова РПК-16.