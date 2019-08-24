Части А321 полностью вывезены с кукурузного поля

В оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия заявили, что с кукурузного поля возле Жуковского вывезены последние части совершившего аварийную посадку самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина», – сказали в оперштабе ТАСС.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Позже президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Газета ВЗГЛЯД писала о «чуде», произошедшем на кукурузном поле под Москвой.

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