Последних косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска на волю

Шесть белух и две косатки, которые в пятницу были доставлены в порт Хабаровска из бухты Средняя в Приморье, утром в субботу отправлены на судне в Николаевский район, сообщил представитель компании-перевозчика.

В данный момент к месту выпуска везут двух последних косаток из «китовой тюрьмы», белух в ней остается еще около 80 особей, передает РИА «Новости».

По реке Амур животные доставляются в поселок Иннокентьевка Николаевского района, там их перегрузят на машины и привезут на мыс Перовского, где выпустят на волю.

На сайте Всероссийского научно-исследовательского института океанографии сообщается, что в понедельник судно придет в поселок Иннокентьевка Николаевского района, где животным поменяют воду и перегрузят на автомобили для дальнейшей транспортировки к побережью Охотского моря.

За состоянием здоровья на всем протяжении маршрута будут следить ветеринары, тренеры и ученые ВНИРО.

В составе четвертой партии животных две косатки – восьмилетняя самка по кличке Харя и шестилетний самец Форест. В бухте Средняя они все время были вместе в одном вольере.

В составе белух три самца и три самки. Возраст животных от трех до шести лет. Для выпуска была подобрана сбалансированная группа, как из старших, так и более молодых особей.

Ранее сообщалось, что все животные будут выпущены из «китовой тюрьмы» до 1 сентября 2019 года.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы», 16 июля на волю выпустили вторую партию косаток, 6 августа в Охотское море выпустили третью партию косаток.