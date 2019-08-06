Стали известны сроки освобождения всех косаток из «китовой тюрьмы»

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство планирует выпустить всех косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае до 1 сентября 2019 года.

«Мы планируем, что до 1 сентября мы выпустим всех косаток и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух», – передает РИА «Новости» слова Шестакова.

По его словам, выпуск белух будет зависеть от погодных условий и от технических возможностей.

«Задача-максимум – вывезти в этом году полностью всех животных. По сути, ноябрь – это окончание этих возможностей. Но задачу мы такую перед собой ставим», – добавил глава ведомства.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, 16 июля на волю выпустили вторую партию косаток, 6 августа в Охотское море выпустили третью партию косаток.