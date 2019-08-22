Суд не стал продлевать арест Навальному на проведенное в больнице время

Симоновский суд Москвы не стал продлевать срок административного ареста блогеру Алексею Навальному на один день, который он провел в больнице.

«Суд не нашел оснований для приостановления ареста Навального на 18 часов. Срок ареста ему не продлен», – сообщили в суде. Блогер должен выйти из спецприемника, передает ТАСС.

24 июля Навальный сообщил о своем задержании возле дома в Москве. Симоновский суд Москвы назначил блогеру 30 суток административного ареста, он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»).

Из административного дела следует, что Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля. Такие же призывы он разместил на своей странице в Facebook.

28 июля блогер был доставлен из изолятора в больницу имени В. В. Виноградова в Москве после жалоб на проблемы со здоровьем. По словам пресс-секретаря Навального, он был госпитализирован с острой аллергической реакцией, отеком лица и покраснением кожных покровов. Сам Навальный опасался, что его отравили, однако медики не обнаружили у него признаков отравления. Состояние блогера оценивалось как удовлетворительное с положительной динамикой. 29 июля Навальный был выписан из больницы и доставлен в изолятор для дальнейшего отбывания административного ареста.