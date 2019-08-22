Суд арестовал подозреваемого в убийстве жены депутата в Челябинской области

Депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов, подозреваемый в убийстве жены, арестован по решению суда на два месяца.

«Карталинский городской суд в четверг удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Азата Зарипова на срок два месяца», – рассказали РИА «Новости» в суде. При этом защита депутата настаивала на домашнем аресте.

Депутат был задержан 21 августа, его коллега рассказал, что в семье Зарипова воспитывались трое детей.