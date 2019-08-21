Коллега рассказал об отношениях в семье подозреваемого в убийстве жены депутата

Главврач областной больницы поселка Локомотивный в Челябинской области, местный депутат Азат Зарипов, подозреваемый в убийстве жены, любил свою семью, рассказал завполиклиникой этой больницы Шамиль Губайдуллин.

«Азат Альфитович работает главным врачом уже около 15 лет, отношения с коллективом у него нормальные, хорошие, он адекватный человек. Так могу сказать, работаю около трех лет в поликлинике. Знаю, что жена младше его на 17 лет, а ему около 50 лет. Это у него третий брак. У него трое детей, младшей – кажется, это девочка – пять лет. Семью он любит, отношения у них хорошие, свое свободное время проводил с ними, жена его приходила в больницу», – передает РИА «Новости» слова Губайдуллина.

При этом он не подтвердил информацию о том, что причиной убийства стала ревность, но добавил, что Зарипов – заядлый охотник, рыбак, алкоголь не употреблял, так как у него сахарный диабет и перенесенный инфаркт миокарда.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина сообщила, что трое детей Зарипова, которого подозревают в убийстве жены, находятся у бабушки.

«В дальнейшем она намерена оформить опеку в отношении троих внуков», – сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что дети депутата 2007, 2011 и 2016 годов рождения. Также она добавила, что вся необходимая помощь семье будет оказана.

Старший помощник руководителя СУ СКРФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков сообщил тем временем, что Зариповвладел ружьем на законных основаниях.

«Охотничье ружье находилось у подозреваемого на законных основаниях, было зарегистрировано соответствующим образом», – сказал Шишков.

Он уточнил, что в настоящее время следствием решается вопрос о предъявлении ему обвинения и ходатайстве в суд о заключении под стражу.

Напомним, ранее в среду в региональном СК сообщили, что в ночь на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный мужчина в ходе бытовой ссоры с женой, произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, женщина погибла. Мужчину задержали полицейские.