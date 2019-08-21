Депутата заподозрили в убийстве жены в Челябинской области

Сотрудники полиции задержали депутата горсобрания Локомотивного района Челябинской области, который подозревается в убийстве жены, сообщают СМИ.

Как пишет портал «Курс дела», инцидент произошел в ночь на 21 августа. По данным издания, депутат несколько раз выстрелил в жену, которая позже скончалась в больнице.

Портал отмечает, что задержанный работал главврачом местной больницы.

«По версии следствия, в ночь на 21 августа в квартире одного из домов поселка Локомотивный подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой, произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Напомним, в июне участковые в Элисте убили женщину и спрятали тело в трубу.