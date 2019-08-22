Объем свободных денег у россиян в июле снизился

Количество свободных денег у россиян в июле снизилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

После июньского пика объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве в июле откатился к показателям апреля-мая. Потери Индекса «свободных денег» (ИСД) составили 10%, а значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей. В то же время по сравнению с результатами годичной давности ИСД вырос на 20,6%.

Среднегодовое значение ИСД также продолжает медленно расти. Так, за месяц этот показатель вырос на 100 рублей и по итогам семи месяцев составил 27,3 тыс. рублей, следует из исследования холдинг «Ромир».

«Снижение объема «свободных денег» в июле наблюдается не первый год, и каждый раз происходит откат к значениям мая-апреля. Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода. В июле же ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло», – пояснил президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин.

В июле «свободные деньги» теряли в объемах во всех типах городов. Наибольшие потери понесли жители городов с население от 100 до 500 тыс. человек. Здесь за месяц ИСД снизился сразу на 16,2% – до 19,6 тыс. рублей. В мегаполисах «свободных денег» у жителей в июле стало меньше на 8,2%: в среднем в типичной семье, проживающей в миллионнике, в июле оставалось порядка 38 тыс. рублей после всех первоочередных покупок и обязательных платежей. Меньше всего объемы свободных средств снизились в полумиллионниках – на 6,5% – до 31,8 тыс. рублей.

«Свободные деньги» домохозяйств в контексте данного исследования – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.

Индекс свободных денег рассчитываются как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата. А затраты на необходимые товары и услуги рассчитывается на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.