СК начал проверку после поджога человека в Москве

Следователи начали проверку инцидента с поджогом мужчины на юге столицы.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве проводится проверка», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова РИА «Новости».

Она добавила, что пострадавший в среду днем распивал спиртные напитки во дворе одного из домов на улице Касимовская. Прохожий сделал ему замечание, а затем облил горючей смесью и поджог. Мужчина с ожогами был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что злоумышленник скрылся с места преступления.