  • Новость часаРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
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    Калифорния горит от желания стать частью Мексики
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Глава МВД заявил о высылке безработных мигрантов из России
    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией
    Техас развернул силы нацгвардии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 14:51 • Новости дня

    Захарова: Израиль опроверг передачу комплексов Patriot Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о полученных от Израиля разъяснениях по поводу заявлений о передаче ПВО Patriot украинской стороне.

    По ее словам, МИД Израиля опроверг информацию о передаче Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, полученных ранее от США, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности».

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Позже МИД Израиля опроверг это заявление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ошибка посла в Киеве может стоить Израилю отношений с Россией.

    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

    Коментарии (13)
    11 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.

    Коментарии (5)
    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Коментарии (0)
    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

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    11 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    @ vk.com/rentvchannel

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Тель-Авива в честь приближающегося Дня России растянули российский флаг площадью более 600 кв. метров.

    В Тель-Авиве прошла акция, в ходе которой израильтяне развернули российский флаг площадью более 600 кв. метров, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В акции приняли участие десятки человек.

    После развертывания флага прошли праздничные гулянья. Участники мероприятия исполняли русские песни, водили хороводы и угощались традиционными блюдами.

    День России ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году был принят документ о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дата получила статус официального государственного праздника и нерабочего дня.

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отношения России и Израиля переживали взлеты и падения, стороны сохраняют взаимное уважение.

    Коментарии (13)
    10 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок действия ограничений на экспорт российских нефтепродуктов при ценовых потолках продлен до конца 2025 года.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2025 года ответных мер на западные ограничения по цене на нефть и нефтепродукты из России, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов распространяется на все контракты, в которых прямо или косвенно используется установленный странами G7, Евросоюзом и Австралией ценовой потолок.

    Ранее Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть.

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    10 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

    Новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и госуслуг, передает РИА «Новости». Пользователи смогут подтверждать личность цифровым ID, заселяться в гостиницы и подтверждать возраст при покупках.

    В дальнейшем в приложение могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Государственные органы смогут использовать платформу для общения с гражданами.

    Приложение должно быть отечественной разработкой и входить в реестр российского ПО. Кроме того, подключение к «Госключу» позволит использовать электронную подпись. Сервис также обеспечит взаимодействие со школьниками и студентами по вопросам обучения. Платформа создаст комфортную и безопасную среду для использования информационных технологий, обеспечит конфиденциальность информации и повысит доступность услуг.

    Как написал в своем Telegram-канале один из разработчиков закона – первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, в законопроекте недаром используется термин «многофункциональный» : создаваемая платформа будет представлять собой не просто мессенджер. Помимо обмена сообщениями и звонков, в ней планируется реализовать функции, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других зарубежных решениях.  По его словам, ключевым конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также предполагается, что благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-приложения ведущих российских цифровых платформ.

    «Одним их самых важных, на мой взгляд, аспектов реализации национального мессенджера должна стать его безопасность. Все данные, которые он собирает, обязаны быть защищены на самом высоком уровне и храниться на российских серверах в обезличенном виде», – подчеркнул Горелкин.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину о работе над национальным мессенджером. Он сообщил, что регистрация через подменные и виртуальные номера в национальном мессенджере будет недоступна, чтобы обеспечить более строгую идентификацию пользователей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будет выглядеть многофункциональный цифровой сервис и какими будут его основные преимущества, и как он сможет заменить россиянам паспорт.

    Коментарии (7)
    10 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины
    Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о ПВО Украины
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине.

    «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» – сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online, передает РБК.

    По словам Зеленского, он не заявляет, что «Будапешт чего-то хочет», однако возникает вопрос: «для кого он собирает информацию». Украинский лидер добавил, что спрашивал у представителей стран – членов НАТО, обращались ли они к Венгрии с просьбой собирать такую информацию, но получил отрицательный ответ.

    «Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)», – сказал Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта.

    Коментарии (8)
    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

    Коментарии (11)
    10 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов

    Фон дер Ляйен анонсировала санкции против «Северных потоков» и российских банков

    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз готовит очередной пакет ограничений, предусматривающий ужесточение мер против нефтяной отрасли и финансового сектора России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, в рамках предложенного пакета предусмотрен запрет для европейского бизнеса на любые сделки, связанные с «Северными потоками», а также включение в черный список 77 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход введенного потолка цен, передает ТАСС. Кроме того, Еврокомиссия намерена снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    Дополнительно предполагается добавить еще 22 российских банка в черный список с полным запретом на транзакции в Евросоюзе. Также планируется расширить экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения, поставляемые из стран ЕС в Россию.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня.

    В мае дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер против России.

    Коментарии (8)
    11 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждает неонацистскую сущность украинских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Мария Захарова заявила, что поведение Киева, отказывающегося забирать тела своих погибших солдат, является «самым страшным доказательством неонацистской расчеловеченной сути». Она отметила, что отсутствие инициативы по возвращению тел свидетельствует о пренебрежении украинских властей к собственным гражданам, передает радио Sputnik.

    Захарова добавила, что от Киева не поступало ни просьб отсрочить передачу тел, ни предложений забирать только идентифицированные останки. По ее словам, со стороны Украины последовал прямой отказ, который она назвала проявлением издевательства и глумления над своими гражданами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами погибших украинских военных уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче Киеву.

    Бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

    Коментарии (5)
    11 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Как подчеркнул Орбан, в Венгрии не желают, чтобы «наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах».

    Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул несогласие с отправкой венгерских денег на Украину. Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз и последующее увеличение финансирования может привести к росту коммунальных расходов для венгров, чему правительство также противостоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине. Ранее Киев заявлял, что располагает доказательствами шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение выслать двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже. МИД Украины выслал двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Коментарии (0)
    10 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    В Россию прибыла вторая группа пленных военных с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российскую территорию возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, сообщило Минобороны России.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военных, взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Россию вернулась первая группа российских военнопленных.

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    10 июня 2025, 19:31 • Новости дня
    Власти Украины начали принудительную эвакуацию семи сел в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области на востоке Украины началась обязательная эвакуация жителей из семи сел Шевченковской общины Купянского района.

    Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Шевченковской общины Купянского района, передает ТАСС. Эта мера затронула села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

    Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации населения из указанных населенных пунктов. В сообщении отмечается, что власти организуют вывоз жителей из зоны повышенной опасности.

    Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что в агломерации Купянска почти не осталось местных жителей. По его словам, тех, кто не покинул территорию добровольно в 2022 году, киевские власти вывезли принудительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка в Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.

    Также сообщалось, что киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.

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    11 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Тамбовский Котовск отразил массовую атаку украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области была отражена ночью, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на 11 июня была отражена атака украинских беспилотников на город. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание, которое оперативно удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

    В ночь на среду средства ПВО уничтожили за ночь 32 беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями и Черным морем у побережья Крыма.

    Несколькими днями ранее в результате атаки вражеских беспилотников на одном из предприятий в Мичуринске Тамбовской области начался пожар, три человека получили травмы.

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    10 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД, который доставил освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, сообщили СМИ.

    Самолет приземлился в аэропорту Чкаловский, передают «Вести».

    Во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в понедельник.


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    Главное
    Наемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
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    В подмосковном Чехове задержали 32 мигрантов после массовой драки

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

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    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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