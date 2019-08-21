Мужчину подожгли в Москве

Неизвестный облил горючей жидкостью мужчину на юге Москвы, поджег его и скрылся, сообщили в столичном главке МВД.

«Неизвестный по адресу Касимовская улица, 19, облил мужчину жидкостью и поджег, после чего скрылся с места происшествия», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Полиция начала розыски злоумышленника.

Состояние пострадавшего не уточняется.

Напомним, в начале августа в Крыму мужчина устроил расстрел с поджогом из-за кражи персиков.