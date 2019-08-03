В Крыму мужчина устроил расстрел с поджогом из-за персиков

Мужчина в Джанкойском районе застрелил из ружья соседа, с которым поссорился из-за кражи персиков, после чего покончил с собой, сообщила пресс-служба крымского СУ СК России.

Конфликт возник из-за того, что мужчина заподозрил соседа в краже персиков из общего фруктового сада, сообщается на сайте СК.

По информации следствия, один из участников конфликта в присутствии очевидцев убил из собственного охотничьего ружья другого. После этого мужчина поджег свой дом и покончил с собой.

В настоящее время следователи пытаются выяснить все подробности случившегося.

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