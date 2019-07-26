Арестован обвиняемый в убийстве девушки на детской площадке

Обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском арестован, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области.

«38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины (ч.1 ст.105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый 25 июля во дворе дома на детской площадке нанес жертве не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления, девушка скончалась от полученных ранений.

«На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном», – отмечает СК.

Следователи также выяснили, что ранее подозреваемый был судим за незаконный оборот оружия, также он проверяется на причастность к убийству девушки в Крыму в 2014 году.

«Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление полученной доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической», – заключило ведомство.

Напомним, накануне в Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке и скрылся. Позже полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый, и задержала его.

Во время допроса он признал свою вину и написал чистосердечное признание, отметив, что убил женщину из-за ревности. Сообщалось, что подозреваемый может быть причастен к убийству другой девушки.