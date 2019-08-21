Cуд оставил в СИЗО программиста Сбербанка по делу о беспорядках в Москве

Мосгорсуд оставил в СИЗО подавшего жалобу на арест программиста Айдара Губайдулина – 11-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.

«Постановление Басманного суда от 9 августа оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Таким образом, Губайдулин, которому грозит от трех до восьми лет колонии, останется под стражей до 9 октября. Вину 25-летний программист АО «Сбербанк-Технологии», в прошлом году закончивший Московский физико-технический институт, не признал.

Адвокат Максим Пашков просил суд смягчить меру пресечения на домашний арест, родственники Губайдулина предложили суду залог в размере 1 млн рублей. Кроме того, в Мосгорсуд с личными поручительствами обратились коллеги фигуранта, общественные и политические деятели, в числе которых бывший депутат Госдумы Борис Надеждин и политик Леонид Гозман. Представитель генпрокуратуры Екатерина Иванникова просила суд жалобу отклонить.

Следователь в суде первой инстанции огласил общую, не персонализированную фабулу уголовного дела, из которой следует, что протестующие «кидали камни и бутылки, распыляли газ» в сторону правоохранителей, а также «перекрыли дорогу на Садовом кольце».

В оглашенных ранее в суде материалах дела значатся снимки, на них Губайдулин запечатлен «с пластиковой бутылкой в руках», которую он потом «заносит над сотрудником». По словам Пашкова, его подзащитному вменяется брошенная «в сторону ОМОНа пластиковая бутылка». Он утверждает, что в обвинении не конкретизированы действия Губайдулина, а фотографии неясные и плохого качества.

Во вторник Следственный комитет завершил расследование в отношении пятерых обвиняемых по уголовным делам о беспорядках на несанкционированных акциях в Москве, дела пять фигурантов дела о беспорядках в Москве направлены в суд.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.