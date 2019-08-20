Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест волонтера кандидата «Яблока» в Мосгордуму

В среду Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на заключение под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля, члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, сообщил адвокат Гаджи Алиев.

«Ранее мною была подана жалоба на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Считаю, что эта мера ничем не обоснована. Никаких документальных подтверждений и доказательств, свидетельствующих о том, что мой подзащитный может скрыться, или каким-либо иным образом воспрепятствует производству по делу, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в материалах следствия не представлено», – передает его слова «Эхо Москвы».

По словам Алиева, рассмотрение Мосгорсудом апелляции состоится 21 августа в 12.30.

Костенок проходит по делу о массовых беспорядка 27 июля текущего года, по результатам которых 13 фигурантам были предъявлены обвинения по уголовным статьям. Костенок обвиняется по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

Во время массовых беспорядков Костенок бросил две пластиковые бутылки в полицейских.

Отметим, что Костенок признал вину.