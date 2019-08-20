Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест волонтера кандидата «Яблока» в Мосгордуму

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Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

Болгарии выгодно выбрать именно «Росатом» для строительства АЭС «Белене» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Росатом» готов во второй раз взяться за строительство атомной электростанции в Болгарии. София под давлением США уже дважды ставила крест на российских проектах – это газопровод «Южный поток» и АЭС «Белене». Не изменят ли своего желания построить электростанцию болгары и на этот раз и стоит ли России опять связываться со столь ненадежным партнером?  Подробности...
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Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

Два президента говорили о вечном и неизбежномФото: Gerard Julien/Reuters
Визит Владимира Путина во Францию подтвердил актуальную и одновременно вечную тенденцию – как всегда бывает в сложные времена, Европе нужна Россия. Но она плохо понимает различие между нами, наше восприятие европейства и самих себя – думая при этом, что знает нас едва ли не лучше нас самих. Впрочем, стремление европейцев к самостоятельности может способствовать тактическому сближению Москвы и Парижа.  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду

Нетаньяху, похоже, решил свои задачи в Киеве. Выиграл ли от встречи Зеленский?Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Скандал с женой Биньямина Нетаньяху и призыв Владимира Зеленского признать «голодомор» геноцидом стали главными событиями за первый с 1999 года визит премьер-министра Израиля в Киев. Однако между этими двумя странами накопилось немало проблем. Каких решений Нетаньяху искал на украинской земле и чего пытался добиться от еврейского государства Зеленский? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
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Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

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              Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест волонтера кандидата «Яблока» в Мосгордуму

              20 августа 2019, 17:14

              Текст: Сергей Гурьянов

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              В среду Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на заключение под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля, члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, сообщил адвокат Гаджи Алиев.

              «Ранее мною была подана жалоба на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Считаю, что эта мера ничем не обоснована. Никаких документальных подтверждений и доказательств, свидетельствующих о том, что мой подзащитный может скрыться, или каким-либо иным образом воспрепятствует производству по делу, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в материалах следствия не представлено», – передает его слова «Эхо Москвы».

              По словам Алиева, рассмотрение Мосгорсудом апелляции состоится 21 августа в 12.30.

              Костенок проходит по делу о массовых беспорядка 27 июля текущего года, по результатам которых 13 фигурантам были предъявлены обвинения по уголовным статьям. Костенок обвиняется по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

              Во время массовых беспорядков Костенок бросил две пластиковые бутылки в полицейских.

              Отметим, что Костенок признал вину.


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