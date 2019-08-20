Под суд отправили пять фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет завершил расследование в отношении пятерых обвиняемых по уголовным делам о беспорядках на несанкционированных акциях в Москве, дела направлены в суд, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом РФ завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – передает ее слова ТАСС.

По версии следствия, Беглец, Жуков и Коваленко на акции 27 июля в центре Москвы применили насилие в отношении сотрудников Росгвардии и полиции. Их дела выделены в отдельное производство, расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается.

Жукову инкриминируют попытку схватить сотрудника ОМОН за забрало шлема. Коваленко швырнул урну в сотрудников правоохранительных органов, а Беглец толкнул полицейского.

Кроме того, завершено расследование в отношении Владислава Синицы. Он обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет»). Синица в Twitter-аккаунте разместил сообщение, которое следствие считает экстремистским, о насилии над детьми силовиков.

Также под суд отправлен Константин Котов, обвиняемый по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«По указанным фактам следствием также собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд», – отметила Петренко.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.