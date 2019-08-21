В Киеве оценили возможность возвращения России в G8

Возвращение России к работе в «Большой восьмерки» до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.

«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины», – написал Кириленко в Twitter.

По его мнению, причиной такого шага могло стать то, что смену власти на Украине на Западе расценивают, как изменение позиции Киева в отношении Москвы. «А наша внешняя политика стала пассивной», – добавил украинский вице-премьер.

В среду стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. При этом во Франции связали возвращение России в G7 с ситуацией на Украине.

Днем ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку», а отсутствие России в G8 он объяснил проигрышем Барка Обамы Владимиру Путину.

Сам президент России Владимир Путин на встрече с Макроном в понедельник заявил, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, и назад тоже не просилась.

Германский политолог Александр Рар, комментируя эти сообщения, заявил газете ВЗГЛЯД, что «на Западе не хотят, чтобы Россия окончательно пришла к Китаю. Стратеги в Европе начинают понимать, что это возможно, хотя раньше всегда над этим посмеивались».