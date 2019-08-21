Кравчук рассказал об ультиматуме США Украине по ядерному оружию

После распада СССР Киев должен был отказаться от ядерного оружия, чтобы избежать санкций со стороны США, заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

«Нас поставили прямо перед выбором: или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», – сказал политик в эфире «24 канала».

Помимо этого, на отказ от ядерного оружия повлияли и проблемы внутри страны. Кравчук рассказал, что у Киева не было средств на содержание мощной армии.

Кравчук добавил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за госизмену, так как они «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит». Левченко имел в виду Будапештский меморандум.

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