Новые крылатые ракеты США могут угрожать Новосибирску

«Американцы довольно долго работали над этой ракетой, нарушая ДРСМД. Создать в течение нескольких месяцев ее невозможно, только за несколько лет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя запуск США новой крылатой ракеты типа «Томагавк».

«Таким образом они первыми нарушили договор. Успешный запуск этой ракеты через несколько недель после того, как американцы вышли из ДРСМД, говорит о том, что они вели двуличную лживую политику», – добавил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Он также указал на еще один обман со стороны США. «Они, опять же в силу своей лживости, уверяли, что она пролетела менее 500 км, но это очень сомнительно. Допускаю, что они разрабатывали ее как ракету-мишень с использованием заделов под другие ракеты для отработки перехвата системой ПРО», – предположил эксперт.

Бартош отметил, что раньше американцам удавалось скрывать разработки, потому о технических характеристиках новой ракеты говорить пока преждевременно.

«Эта система отрабатывалась на полигонах, испытывались двигатели и системы наведения. Определенные технологии отрабатывались на предприятиях, на вычислительных машинах. Это длительная работа, которая заняла не один год», – подчеркнул эксперт.

В то же время он добавил, что новая разработка США станет существенной угрозой для нашей нацбезопасности.

«Они могут разместить ракеты и в Европе, и в Азии – Японии, Южной Кореи, откуда при дальности пять тысяч километров они смогут перекрывать пространство России вплоть до Новосибирска. И тогда наши базы и ракеты будут под прицелом», – сказал эксперт.

По его мнению, сейчас американцы будут работать над увеличением дальности и точности ракет, а также будут их готовить к размещению по всему периметру Юго-Восточной Азии.

«По Европе пока что таких разговоров нет, потому что она уже предложила наложить мораторий на развертывание ракет. Но если американцы пойдут на этот шаг – мы ответим», – отметил Бартош, добавив, что у Москвы есть все необходимые средства для защиты от подобных ракет.

«Россия может защищаться от таких ракет истребителями-перехватчиками, наземными комплексами противоракетной обороны и «Панцирями». Системы защиты у нас есть, и время для реакции ПВО у нас, если что, будет», – отметил Бартош.

Ранее США сообщали, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний запрещенных ДРСМД ракет США вышли из договора.

При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году.

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