Путин упростил выдачу украинцам вида на жительство в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает разрешение на временное проживание в России для отдельных категорий иностранных граждан, в том числе для украинцев.

Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с 6 до 4 месяцев, говорится в документе, передает РИА «Новости».

Разрешение на временное проживание будет выдаваться отдельным категориям иностранцев без учета квоты, норма распространится на граждан, родившихся в России, состоящих в браке с гражданином РФ, участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников и признанных беженцами либо получивших временное убежище в России.

Также вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (на текущий момент он выдается на 5 лет) за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Кроме того, документ расширяет круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К ним относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР, депортированные с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Закон уточняет перечень случаев, в которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранцу без учета квоты правительства. Теперь Его необходимо выдавать иностранному гражданину, прожившему в России не менее года на основании разрешения на временное проживание и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание.

Несовершеннолетним иностранцам разрешение будет выдаваться на срок временного проживания родителя или опекуна. На срок временного проживания родителя будет выдаваться разрешение совершеннолетним иностранным гражданам, в случае, если родитель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.

В ходе рассмотрения в Госдуме отмечалось, что законом смогут воспользоваться украинские граждане вне зависимости от места проживания на Украине, планирующие жить и работать в России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.