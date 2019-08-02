В СПЧ разработали памятку для освещающих митинги журналистов

Комиссия по свободе информации Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) разработала памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия.

Текст документа опубликован на сайте СПЧ. Уточняется, что под публичными мероприятиями понимаются собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования – согласованные и несогласованные.

«Журналисту следует, прежде всего, определиться, в каком статусе он идет на публичное мероприятие: а) как участник или б) как журналист с целью его освещения в СМИ. Права и обязанности участника публичного мероприятия определяются Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон о митингах). Права и обязанности журналиста при освещении публичного мероприятия определяются Законом РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ)», – говорится в документе.

«Журналист, как и любой участник публичного мероприятия, обязан:

- соблюдать общественный порядок (п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона о митингах);

- выполнять законные требования сотрудников полиции (ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»)», – подчеркивается в памятке.

Журналистами считаются штатные сотрудники редакций многотиражных газет и других зарегистрированных СМИ, фрилансеры и иностранные корреспонденты. Статус журналиста подтверждается редакционным удостоверением, или редакционным заданием, или удостоверением (карточной) иностранного корреспондента. Личность журналиста подтверждается паспортом, в том числе заграничным, дипломатическим или служебным, или иным документом, удостоверяющим личность.

«При освещении публичного мероприятия журналист обязан (ст. 49 Закона о СМИ):

1) иметь при себе и предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию редакционное удостоверение(редакционное задание, удостоверение иностранного корреспондента) и документ, удостоверяющий личность;

2) проверять достоверность сообщаемой им информации;

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника;

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей;

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино – и фотосъемки;

7) соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности», – говорится в памятке.

Кроме того, присутствующий на публичном мероприятии журналист должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ.

В целях обеспечения безопасности журналистам рекомендовано заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции; иметь на своей одежде ясно видимый отличительный знак (бейджик, головной убор, жилет, накидку и т.д.) с надписью «ПРЕССА» или «PRESS».

«При освещении публичного мероприятия журналисту категорически запрещается: принимать участие в публичном мероприятии (выкрикивать лозунги, демонстрировать плакаты или другую атрибутику мероприятия и т.д.); препятствовать действиям сотрудников полиции и Росгвардии», – говорится в сообщении.

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