Ученые из Швеции прокомментировали лесные пожары в Сибири

Природный пожар является частым явлением и не мешает дальнейшему восстановлению леса, заявили эксперты Шведского сельскохозяйственного университета.

«Природный пожар – это естественный фактор динамики таежных лесов, неотъемлемая ее часть. Такие года с повышенным количеством пожаров случались на протяжении всего исторического времени, которое мы можем реконструировать», – рассказал исследователь Игорь Дробышев РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день природные пожары случаются гораздо реже, чем 200-300 лет назад. Как подчеркивает эксперт, сегодня наблюдается один из самых наименее пожароопасных периодов в истории. Дробышев также уточнил, что в местах промышленной вырубки леса смогут восстановиться естественным образом за 10-20 лет.

Исследовательница Анна-Лена Аксельссон разделяет мнение своего коллеги и отмечает, что леса Сибири горели неоднократно, но всегда восстанавливались.

«Природные пожары – естественный разрушающий фактор для северных лесов, в том числе для Швеции. Сибирские леса переживали пожары много раз, и растительность хорошо адаптирована к восстановлению от разрушения огнем. Леса восстановятся и после текущих пожаров», – заявила Аксельссон.

Она отметила, что лес произрастает после пожаров благодаря двум основным природным факторам. Во-первых, деревья растут быстрее из-за попадания на минеральную почву из-за того, что органический слой почвы выгорел. Во-вторых, из-за большого количества древесного угля из земли выводятся фенолы – выделяемые корнями кустарников вещества, которые мешают росту деревьев.

Однако эксперты отмечают, что пожары и вырубка деревьев могут привести к тому, что лес не успеет восстановиться. По словам специалистов, это возможно предотвратить, если подходить разумно к использованию леса и тщательно прогнозировать объемы вырубки.

«Метод, который используется в Канаде, – сделать оценки того, как лес горел в прошлом, сколько примерно леса выгорало. Исходя из этого, мы можем прогнозировать допустимое количество лесовырубки. Этот подход построен на использовании моделей прогнозирования и относительно новый. В Канаде он используется примерно последние 20 лет», – заявил Дробышев.

В Сибири горит уже более 3 млн га леса, дым от пожаров достиг США и Канады. По оценкам экспертов, полное восстановление выгоревших лесов может занять до 60 лет.