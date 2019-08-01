Дым от сибирских лесных пожаров достиг США и Канады

На территорию Аляски и западное побережье Канады распространился дым от лесных пожаров в Сибири, сообщает НАСА со ссылкой на данные спутниковых снимков.

«Теперь можно видеть дым от сибирских пожаров, который через восточную часть России попал на Аляску и, возможно, смешался с дымом от местных пожаров, а также на западное побережье Канады, над Ванкувером и Сиэтлом», – приводятся слова специалиста по атмосфере Центра космических полетов имени Годдарда Колина Сефтора на сайте НАСА.

Ранее оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Сибири.

Для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке собрались добиться выпадения искусственных осадков. В РАН, однако, не уверены, что тушение пожаров таким образом будет результативным.

Лесные пожары охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов.

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