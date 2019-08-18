При столкновении автобуса со столбом в Москве пострадали 14 туристов

На пересечении 1-й Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов в районе Перово на востоке Москвы автобус столкнулся с мачтой освещения, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Авария произошла на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов. Автобус въехал в мачту городского освещения», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Позже экстренные службы сообщили, что в ДТП с туристическим автобусом пострадали 14 человек.

В автобусе находились граждане России.

В выходные в России уже произошло два крупных ДТП: в Перми 32 человека пострадали и один погиб при наезде автобуса на стену строительного магазина, а в Туле при лобовом столкновении автобуса с легковым автомобилем погиб один и пострадали 12 человек.

